Трамп найняв адвоката через розслідування зв’язків з Росією, – ЗМІ

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Президент США Дональд Трамп найняв приватного адвоката, який буде захищати його в ході розслідування про зв'язки передвиборної кампанії з Росією в 2016 році.
Про це повідомляє телеканал FOX Business з посиланням на джерела.
Він звернувся до Нью-йоркського адвоката Марка Касовіца, який є засновником фірми Kasowitz, Benson, Torres LLP. Вона вже представляла інтереси Трампа у багатьох справах, включаючи угоди з нерухомістю, розлучення і звинувачення в шахрайстві в Trump University.
Адвокат відомий своїм жорстким стилем в судових розглядах і суперечками з журналістами, що звинувачують Трампа. Він був адвокатом американського президента в судовому розгляді, коли він подав до суду на журналістів, які повідомили з посиланням на джерела, що той не мільярдер. Однак ту справу Касовіц програв.
Касовіц відмовився коментувати цю інформацію. Прес-секретар Білого дому також не дав коментарів.
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