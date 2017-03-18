Трамп назвав Німеччину боржником

Німеччина винна США і НАТО велику суму грошей.
Про це президент США Дональд Трамп написав у Twitter.
За його словами, борг у Німеччини з'явився через "потужну і дуже дорогу оборону", яку їй надає альянс. Він вважає, що Німеччина повинна борг сплатити.
При цьому, попри такі гучні закиди, Трамп позитивно відгукнувся про минулу зустріч з Ангелою Меркель.
Що б вам не розповідали фейкові новини, у мене була прекрасна зустріч з канцлером Німеччини Ангелою Меркель,
– написав Трамп.
Читайте також: Трамп і Меркель зробили заяви щодо закінчення війни на Донбасі