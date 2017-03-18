Трамп назвав Німеччину боржником

Німеччина винна США і НАТО велику суму грошей.

Про це президент США Дональд Трамп написав у Twitter.

За його словами, борг у Німеччини з'явився через "потужну і дуже дорогу оборону", яку їй надає альянс. Він вважає, що Німеччина повинна борг сплатити.

При цьому, попри такі гучні закиди, Трамп позитивно відгукнувся про минулу зустріч з Ангелою Меркель.

Що б вам не розповідали фейкові новини, у мене була прекрасна зустріч з канцлером Німеччини Ангелою Меркель,

– написав Трамп.

Despite what you have heard from the FAKE NEWS, I had a GREAT meeting with German Chancellor Angela Merkel. Nevertheless, Germany owes..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 березня 2017 р.

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