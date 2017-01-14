Трамп назвав умови для скасування санкцій проти Росії

Новообраний президент США Дональд Трамп готовий скасувати антиросійські санкції у разі успішної співпраці з Москвою.

Про це республіканець заявив виданню The Wall Street Journal.

Якщо ви ладнаєте і Росія реально нам допомагає, то навіщо зберігати санкції, якщо хтось робить чудову справу?

– поставив риторичне питання Трамп.

Також Трамп виявив бажання зустрітися з Володимиром Путіним після своєї інавгурації. Однак, він також додав, що певний час дія антиросійських санкцій зберігатиметься. Але не уточнив скільки саме.

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