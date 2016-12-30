Трамп не планує розмовляти з Путіном про нововведені санкції

Новообраний Президент США Дональд Трамп наразі не має планів говорити з президентом Володимиром Путіном про російських дипломатів щодо яких ввели санкції.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на слова прес-секретаря Трампа Шона Спайсера. Нічого у цьому руслі не заплановано. Зараз для обраного президента є пріоритетним отримати оновлену інформацію від розвідувальників,

– пояснив Спайсер. Читайте також: Нардеп пояснила, чому Путін не відповідає на санкції США Нагадаємо, напередодні Держдепартамент США оголосив персонами нон-грата 35 російських дипломатів.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter