Трамп не планує розмовляти з Путіном про нововведені санкції

Новообраний Президент США Дональд Трамп наразі не має планів говорити з президентом Володимиром Путіном про російських дипломатів щодо яких ввели санкції.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на слова прес-секретаря Трампа Шона Спайсера.
Нічого у цьому руслі не заплановано. Зараз для обраного президента є пріоритетним отримати оновлену інформацію від розвідувальників,
– пояснив Спайсер.
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Нагадаємо, напередодні Держдепартамент США оголосив персонами нон-грата 35 російських дипломатів.
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