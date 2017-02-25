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Трамп не пустив у Білий дім ряд центральних ЗМІ США: йому оголосили бойкот

01:01, сьогодні 46 Читать новость на русском
ЗМІ
ЗМІ / detector.media

Білий дім у п'ятницю заблокував доступ ряду центральних ЗМІ до брифінгу "без камер" з речником Шоном Спайсером, дозволивши при цьому пройти лише обраній групі журналістів, що представляють здебільшого консервативних видань.

Про це пише в п'ятницю з обуренням The New York Times. Газета назвала цей випадок "помітним порушенням протоколу" та припустила, що Білий дім намагається таким чином обмежити себе від деяких запитань.

Головним чином про те, як глава адміністрації президента Райнс Прібас намагався тиснути на ФБР з метою скомпрометувати повідомлення ЗМІ про контакти між оточенням Трампа і представниками російського уряду.

Напередодні Білий дім спланував звичайний брифінг зі Спайсером, з відеозаписом, але адміністрація в п'ятницю змінила формат на зустріч без камер,
– уточнюється в публікації.

Замість того, щоб провести звичайний брифінг, який в перший місяць регулярно транслювався в прямому ефірі, Білий дім запросили лише обрані видання, зокрема, видання Hearst, телеканали NBC, Fox, ABC, One America News Network, а також The Wall Street Journal, McClatchy, Breitbart і Washington Times. Репортерам, які представляють BBC, CNN, New York Times, Los Angeles Times і Politico доступ був закритий.

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Президент Асоціації кореспондентів Білого дому (WHCA) Джефф Мейсон висловив рішучий протест щодо організації прес-брифінгу в п'ятницю.

Ми закликаємо видання, яким був дозволений доступ, поділитися матеріалом з іншими представниками прес-корпусу, які не були там,
– заявив Мейсон.

Він також пообіцяв, що керівництво Асоціації обговорить це питання з персоналом Білого дому.

Теги: Політика Дональд Трамп ЗМІ США
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