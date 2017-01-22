Трамп неочікувано висловився щодо протестів проти нього

Президент США Дональд Трамп здивований, чому така кількість протестувальників не брала участь у виборах.

Про це він написав у своєму Twitter.

"Стежив за протестами, і у мене склалося враження, ніби у нас щойно відбулися вибори! Чому ці люди не голосували?" – підкреслив американський лідер.

Watched protests yesterday but was under the impression that we just had an election! Why didn't these people vote? Celebs hurt cause badly. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 січня 2017 р.

Peaceful protests are a hallmark of our democracy. Even if I don't always agree, I recognize the rights of people to express their views. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 січня 2017 р.

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Нагадаємо, упродовж двох останніх днів в багатьох містах Америки відбулися акції протесту проти президентства Дональда Трампа.



До слова, на вулицях Вашингтона розгорілися навіть сутички із застосуванням сльозогінного газу з боку поліції.