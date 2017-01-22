Трамп неочікувано висловився щодо протестів проти нього

Президент США Дональд Трамп здивований, чому така кількість протестувальників не брала участь у виборах.
Про це він написав у своєму Twitter.
"Стежив за протестами, і у мене склалося враження, ніби у нас щойно відбулися вибори! Чому ці люди не голосували?" – підкреслив американський лідер.
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Нагадаємо, упродовж двох останніх днів в багатьох містах Америки відбулися акції протесту проти президентства Дональда Трампа.
До слова, на вулицях Вашингтона розгорілися навіть сутички із застосуванням сльозогінного газу з боку поліції.
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