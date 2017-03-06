Трамп ніколи не торгуватиме Україною, – Саакашвілі

Президент США Дональд Трамп не "торгуватиме Україною" і не гратиме на руку Росії.

Про це в інтерв'ю "Ліга.net" розповів екс-голова Одеської облдержадміністрації Міхеїл Саакашвілі.

На запитання, чи є в нього якісь пропозиції для Трампа в контексті України – на зразок "плану Артеменка", – Саакашвілі відповів: "Плану немає, звісно".

"Взагалі вся свистопляска під назвою "Трамп, давай ми тобі допоможемо вигідніше продати Україну" – це все від недалеких людей, які взагалі не розуміють Трампа", – вважає грузинсько-український політик.

Трамп ніколи не торгуватиме Україною й ніколи не буде проросійським. Трамп – сильна особистість. Він перший президент США за багато років, який сказав: "Америка повинна навчитися вигравати війни",

– заявив Саакашвілі.

"Путін не зможе налагодити стосунки із Трампом. Це раніше він виглядав хуліганом, який робить, що хоче, а цивілізований світ його цурався, бо не хотів встрявати у конфлікт, у тому числі й Обама", – вважає він.

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На думку політика, "результат правління Обами – це Іванишвілі та Янукович".

"Вони прийшли до влади в Україні й Грузії, поки Обама грався в "перезавантаження" з Росією. А Трамп шукає конфлікту, це його стихія. Путіну Трампа не переплюнути", – вважає Саакашвілі.