Трамп обговорив із Макроном ситуацію в Україні та інших країнах

У п’ятницю, 4 серпня, президент США Дональд Трамп і президент Франції Еммануель Макрон провели телефонну розмову. Під час неї президенти обговорили низку актуальних питань міжнародної політики.

Про це повідомляє прес-служба Білого дому.

"Президент Дональд Трамп говорив сьогодні з президентом Франції Еммануелем Макроном, щоб вивчити шляхи активізації співпраці у вирішенні кризи в Сирії та Іраку та протистояння шкідливому впливу Ірану", – мовиться у повідомленні.

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Окрім того, президенти США та Франції говорили про політичне вирішення ситуації в Лівії і контртерористичну діяльність в Африці.

"Вони погодились, що режим Мадуро у Венесуелі має відновити права венесуельського народу і ще раз підтвердили важливість імплементації мінських угод всіма сторонами для досягнення мирного врегулювання в Україні. Нарешті вони обговорили спільні інтереси, що стосуються Північної Кореї", – сповістили в Білому домі.