Трамп офіційно затвердив зведення стіни на кордоні з Мексикою

Президент США Дональд Трамп підписав розпорядження про посилення заходів на кордонах США і посилення імміграційної політики.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Перше розпорядження передбачає зведення стіни на всій протяжності кордону з Мексикою – приблизно 3200 км.

Згідно з другим указом, міста і штати, які не протидіють нелегальній міграції, позбавляються фінансової допомоги федерального уряду.

Укази Трамп підписав під час відвідування Міністерства внутрішньої безпеки США.

Будівництво цього загородження – це не тільки передвиборча обіцянка. Це перший крок до забезпечення реальної безпеки нашого прозорого кордону,

– прокоментував вжиті заходи представник Білого дому Шон Спайсер.

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За його словами, ці розпорядження зокрема допоможуть покінчити з політикою, в рамках якої нелегалів при затриманні відразу ж звільняли.