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АНТОН ГЕРАЩЕНКО ДОНАЛЬД ТРАМП ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Трамп озвучив прізвище ставленика на посаду міністра військово-морських сил

10:10, сьогодні 485 Читать новость на русском
Трамп озвучив кандидата на посаду керівника ВМС
Трамп озвучив кандидата на посаду керівника ВМС / Getty images

Новообраний президент США Дональд Трамп визначився з кандидатом на посаду міністра військово-морських сил.

Про це інформує прес-служба Білого дому.

На посаду міністра ВМС США Дональд Трамп запропонував Філіпа Білдена. Тепер його кандидатуру має затвердити Сенат.

Філіп Білден є колишнім офіцером розвідки США. Він працював у приватних компаніях, має великий досвід зв'язків з азіатськими країнами, зокрема з Китаєм, зазначають американські ЗМІ.

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Водночас у Білому домі характеризують його як "дуже успішного бізнес-лідера, колишнього офіцера військової розвідки", який зможе забезпечити "стратегічне керівництво, дисципліну інвестицій" у ВМС країни та присутність США в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні на фоні посилення військової потужності Китаю.

Раніше стало відомо, хто стане послом США при ООН.

Теги: Дональд Трамп США Політика
Джерело: 24 Канал
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