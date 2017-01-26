Трамп озвучив прізвище ставленика на посаду міністра військово-морських сил

Новообраний президент США Дональд Трамп визначився з кандидатом на посаду міністра військово-морських сил.

Про це інформує прес-служба Білого дому.

На посаду міністра ВМС США Дональд Трамп запропонував Філіпа Білдена. Тепер його кандидатуру має затвердити Сенат.

Філіп Білден є колишнім офіцером розвідки США. Він працював у приватних компаніях, має великий досвід зв'язків з азіатськими країнами, зокрема з Китаєм, зазначають американські ЗМІ.

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Водночас у Білому домі характеризують його як "дуже успішного бізнес-лідера, колишнього офіцера військової розвідки", який зможе забезпечити "стратегічне керівництво, дисципліну інвестицій" у ВМС країни та присутність США в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні на фоні посилення військової потужності Китаю.

Раніше стало відомо, хто стане послом США при ООН.