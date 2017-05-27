Трамп перетворив саміт НАТО на урок із ведення військового бюджету, – німецький журналіст

Очікуваного зближення між Трампом та Альянсом на саміті НАТО не відбулося, натомість президент США перетворив антитерористичну зустріч в Брюсселі на урок із ведення військового бюджету.

Про це у коментарі для німецького видання Das Erste заявив журналіст Кай Кюстнер, передає Tagesschau.de.

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25 травня у Брюселі Дональд Трамп "зламав" для НАТО весь сценарій, зауважує кореспондент.

Неначе перед ним зібрався клас школярів, він повторив своє твердження про те, що Меркель і компанія заборгувала США "величезні суми". З точки зору НАТО це не що інше, як піар-кампанія. Його партнери зробили "кам'яні обличчя за поганої гри",

– розмірковує Кай Кюстнер.

Тепер НАТО намагається завоювати бізнесмена Трампа за допомогою бартерної угоди, йдеться далі. Ця угода – вступ НАТО в коаліцію проти "Ісламської держави", яку із 2014 року очолює США.

Отож, НАТО робить усе, "аби не злити Трампа", проте, судячи з поведінки американського президента, цей план виявився провальним. За версією журналіста, "після перемоги Трампа дистанція між Європою і США відчутно збільшилася – і тепер їх розділяє не лише океан".

Нагадаємо, 25 травня у Брюсселі відбувся саміт НАТО. Вперше у ньому взяв участь президент США Дональд Трамп. Під час саміту було прийнято рішення про вступ НАТО у коаліцію проти "Ісламської держави". Прозвучало також і українське питання.