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Трамп планує відновити таємні в'язниці-катівні ЦРУ, – ЗМІ

20:47, сьогодні 224 Читать новость на русском
Дональд Трамп
Дональд Трамп / Getty Images

Президент США Дональд Трамп планує відновити секретні в'язниці Центрального розвідувального управління для утримання підозрюваних у тероризмі.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела.

Згідно з даними видання, Трамп, як очікується, підпише відповідний указ "Про затримання і допити військовослужбовців противника" в найближчі кілька днів.

Це в теорії дозволить ЦРУ знову створювати секретні в'язниці, де за допомогою "спеціальних методів" допитуватимуть підозрюваних у тероризмі або бойовиків "Ісламської держави".

Відтак, Трамп скасує рішення екс-президента США Барака Обами закрити подібні в'язниці та обмежити використання "спеціальних" методів допиту.

Зазначимо, що практика використання так званих секретних в'язниць розпочалася за часів президентства Джорджа Буша-молодшого (2001-2009 рр.), який оголосив так звану війну з тероризмом, спровоковану терактами 11 вересня 2001 року. Найбільш відомим серед таких "закладів" стала в'язниця Гвантанамо на однойменній базі ВМС США на Кубі.

На фото: в'язниця Гвантанамо

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Зокрема, під час допитів у таких в'язницях використовувалася імітація утоплення, або катування водою, яка пізніше була визнана неефективною.

Теги: Політика Дональд Трамп США ЦРУ
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