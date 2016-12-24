Трамп погодився зі словами Путіна щодо Клінтон

Новообраний президент США Дональд Трамп погодився зі словами Володимира Путіна про Гілларі Клінтон і демократів, які після програшу шукають "винних на стороні".

Про це він написав на своїй офіційній сторінці у Facebook.

"Володимир Путін сказав сьогодні про Гілларі (Гілларі Клінтон, – 24) і демократів: "На мій погляд, це принизливо. Потрібно вміти програвати гідно". Це правда", – йдеться у дописі Трампа.

Нагадаємо, 23 грудня під час щорічної великої прес-конференції глави Кремля Володимир Путін прокоментував вибори у США, заявивши, що програвати треба вміти гідно. На думку Путіна, кандидат від Демократичної партії на виборах у США Гілларі Клінтон після програшу шукає "винних на стороні".

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