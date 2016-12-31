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Трамп похвалив Путіна і назвав його "дуже розумним"

23:42, 30 грудня 21043 Читать новость на русском
Трамп назвав Путіна розумним
Трамп назвав Путіна розумним / 24 Канал

Новообраний президент США Дональд Трамп похвалив президента Росії Володимира Путіна і назвав його "дуже розумним"

Саме так Трамп прокоментував рішення Володимира Путіна не випроваджувати американських дипломатів у відповідь на дії Вашингтона.

"Відмінний хід з затримкою (з боку В. Путіна). Я завжди знав, що він дуже розумний!", – написав Трамп на своїй сторінці в Twitter.

У Кремлі сподіваються, що після інавгурації Трампа ситуацію вдасться виправити. Та поки новообраний президент США не планує обговорювати це питання з Путіним. Спершу Дональд Трамп хоче отримати дані про хакерські атаки з боку Росії з перших вуст.

Нагадаємо, США вислали з країни 35 російських дипломатів. Їх запідозрили у шпигунстві. Крім того, Вашингтон розширив санкції проти Росії за хакерські атаки та втручання у президентські вибори. Очікували, що у відповідь на це Москва теж оголосить працівників дипустанов США персонами нон-грата.

Теги: Політика США Дональд Трамп Володимир Путін Санкції Новини Росії
Джерело: 24 Канал
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