Трамп пообіцяв стерти з лиця землі відомих терористів

45-й президент США Дональд Трамп пообіцяв знищити терористичне угрупування "Ісламська держава".

Про це він заявив під час своєї інавгураційної промови.

Ми об'єднаємо цивілізований світ проти радикального ісламського тероризму, який ми повністю зітремо з лиця землі,

– заявив він.

Натовп перед Капітолієм зустрів схвальними вигуками його слова.

Також Трамп заявив, що США шукатимуть дружби з іншими країнами світу.

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Нагадаємо, Трамп став 45-им президентом США.