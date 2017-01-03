Трамп пообіцяв зупинити "ядерний ріст" Північної Кореї

Новообраний президент США Дональд Трамп має намрі не дозволити Північній Кореї створити ядерні ракети, здатні досягти території Америки.

Про це він написав у Twitter у відповідь на заяву лідера КНДР Кім Чен Ина.

Північна Корея щойно заявила, що перебуває на фінальній стадії розробки ядерної зброї, здатної досягти території США. Цього не трапиться!

– написав Трамп.

Також він дорікнув Китаю за відмову допомагати у боротьбі з Північною Кореєю.

Китай отримував величезні гроші і багатства від США в абсолютно односторонньої торгівлі, але не допомагатиме з Північною Кореєю. Чудесно!

– сказав він.

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