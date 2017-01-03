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Трамп пообіцяв зупинити "ядерний ріст" Північної Кореї

08:56, сьогодні 614 Читать новость на русском
Дональд Трамп
Дональд Трамп / Getty Images

Новообраний президент США Дональд Трамп має намрі не дозволити Північній Кореї створити ядерні ракети, здатні досягти території Америки.

Про це він написав у Twitter у відповідь на заяву лідера КНДР Кім Чен Ина.

Північна Корея щойно заявила, що перебуває на фінальній стадії розробки ядерної зброї, здатної досягти території США. Цього не трапиться!
– написав Трамп.

Також він дорікнув Китаю за відмову допомагати у боротьбі з Північною Кореєю.

Китай отримував величезні гроші і багатства від США в абсолютно односторонньої торгівлі, але не допомагатиме з Північною Кореєю. Чудесно!
– сказав він.

Читайте також: Північна Корея знову пригрозила світу ядерним ударом

Теги: США Китай Дональд Трамп Північна Корея
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