Трамп потерпить невдачу, – Сорос

США обрали диктатора в особі Дональда Трампа, проте його політика потерпить невдачу.

Про це в інтерв'ю Bloomberg заявив один із найвідоміших мільярдерів світу, інвестор Джордж Сорос.

Зокрема, Сорос вважає, що політика Трампа зазнає невдачі через свої внутрішні протиріччя.



За словами мільярдера, політика майбутнього президента США викличе невизначеність та коливання світових фондових ринків, що несприятливо для довгострокових інвестицій.

При цьому Сорос додав, що "в даний момент невизначеність досягла піку".

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