Трамп представить власний звіт про кібератаки зі сторони Росії

Обраний президент США Дональд Трамп обіцяє подати протягом 90 днів власний звіт щодо заяв про кібератаки зі сторони Росії під час передвиборної кампанії у Сполучених Штатах.

Про це Трамп написав у своєму Twitter.

"Повністю підроблені факти огидними політичними агентами, і демократами, і республіканцями – фейкові новини! Росія каже, що (у авторів доповіді) нічого немає", – написав Трамп, коментуючи звіт американської розвідки щодо хакерських атак зі сторони Росії.

Можливо, (звіт про кібератаки зі сторони Росії) випущений "розвідкою", з розумінням, що цьому навіть немає ніяких доказів і ніколи не буде. Мої люди матимуть повний звіт про злом протягом 90 днів!,

– додав Трамп.

Totally made up facts by sleazebag political operatives, both Democrats and Republicans - FAKE NEWS! Russia says nothing exists. Probably... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 січня 2017 р.

released by "Intelligence" even knowing there is no proof, and never will be. My people will have a full report on hacking within 90 days! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 січня 2017 р.

Нагадаємо, 6 січня була оприлюднена доповідь американського ФБР про хакерські атаки і втручання Кремля у вибори у США. Розвідка США повідомила, що Володимир Путін особисто віддав наказ втрутитись у вибори, аби допомогти Трампу.



Окрім того, в причетності до кібератак звинувачують і ряд російських пропагандистських ЗМІ.