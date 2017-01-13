  • укр
  • рус
16:03
13 січ 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Православні проти
Вєсті Кремля
23:35, 12 січня
Вєсті.UA. Ковбасний ректор. Продам церкву в Криму – дорого
Вєсті.UA
20:11, 12 січня
Як аферисти в Рівному залишають без даху над головою сотні людей
ЦРУ
22:26, 12 січня
Випуск новин за 14:00: Перестрілка в Одесі. Смертельне ДТП в Чернівцях
Випуск новин
14:53, сьогодні
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня 2016
Телеканал новин 24 Новини Міжнародні новини
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Трамп представить власний звіт про кібератаки зі сторони Росії

14:54, сьогодні 155 Читать новость на русском
Дональд Трамп
Дональд Трамп / Getty Images

Обраний президент США Дональд Трамп обіцяє подати протягом 90 днів власний звіт щодо заяв про кібератаки зі сторони Росії під час передвиборної кампанії у Сполучених Штатах.

Про це Трамп написав у своєму Twitter.

"Повністю підроблені факти огидними політичними агентами, і демократами, і республіканцями – фейкові новини! Росія каже, що (у авторів доповіді) нічого немає", – написав Трамп, коментуючи звіт американської розвідки щодо хакерських атак зі сторони Росії.

Можливо, (звіт про кібератаки зі сторони Росії) випущений "розвідкою", з розумінням, що цьому навіть немає ніяких доказів і ніколи не буде. Мої люди матимуть повний звіт про злом протягом 90 днів!,
– додав Трамп.

Нагадаємо, 6 січня була оприлюднена доповідь американського ФБР про хакерські атаки і втручання Кремля у вибори у США. Розвідка США повідомила, що Володимир Путін особисто віддав наказ втрутитись у вибори, аби допомогти Трампу.

Окрім того, в причетності до кібератак звинувачують і ряд російських пропагандистських ЗМІ.

Теги: Політика США Новини Росії хакери Дональд Трамп Вибори у США
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Старий Новий рік: гід містами України
сьогодні, 15:30 Старий Новий рік: гід містами України
214
Трамп проти Трампа
сьогодні, 12:12 Трамп проти Трампа
Наталія Лебідь 1 899
В мире воцарилось сплошное, тотальное сектантство, и речь Мэрил Стрип тому доказательство
сьогодні, 08:42 В мире воцарилось сплошное, тотальное сектантство, и речь Мэрил Стрип тому доказательство
Дмитро Бєлобров 6 4596
В Україні заборонили канал
сьогодні, 08:07 В Україні заборонили канал "Дождь", невтішні прогнози щодо курсу гривні, – головне за добу
2450
Велич, яка не припиняє вражати – найяскравіші фото та відео українських Карпат
сьогодні, 01:20 Велич, яка не припиняє вражати – найяскравіші фото та відео українських Карпат
1 1534
Путіну дали команду починати прощатися, – журналіст
 7 грудня 2016 , 16:02 6
Хокінг оголосив про настання найстрашнішого часу
 3 грудня 2016 , 07:41 70
Путін здивував заявою щодо надання ЄС безвізу Україні
 23 грудня 2016 , 13:19
Семенченко пояснив, як відбуватиметься блокада окупованої території
26 грудня 2016 , 21:46 1
Що прогнозують астрологи українцям на 2017 рік
 27 грудня 2016 , 16:16
Фабрика Порошенка у Києві досі зберігає символ комунізму
 3 вересня 2016 , 17:19 17
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук