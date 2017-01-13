Трамп представить власний звіт про кібератаки зі сторони Росії

Обраний президент США Дональд Трамп обіцяє подати протягом 90 днів власний звіт щодо заяв про кібератаки зі сторони Росії під час передвиборної кампанії у Сполучених Штатах.
Про це Трамп написав у своєму Twitter.
"Повністю підроблені факти огидними політичними агентами, і демократами, і республіканцями – фейкові новини! Росія каже, що (у авторів доповіді) нічого немає", – написав Трамп, коментуючи звіт американської розвідки щодо хакерських атак зі сторони Росії.
Можливо, (звіт про кібератаки зі сторони Росії) випущений "розвідкою", з розумінням, що цьому навіть немає ніяких доказів і ніколи не буде. Мої люди матимуть повний звіт про злом протягом 90 днів!,
– додав Трамп.
Нагадаємо, 6 січня була оприлюднена доповідь американського ФБР про хакерські атаки і втручання Кремля у вибори у США. Розвідка США повідомила, що Володимир Путін особисто віддав наказ втрутитись у вибори, аби допомогти Трампу.
Окрім того, в причетності до кібератак звинувачують і ряд російських пропагандистських ЗМІ.
Коментарі