Трамп приховує від американців свою податкову декларацію

Незважаючи на вимогу американців, президент США Дональд Трамп не оприлюднюватиме свою податкову декларацію.

Про це заявила радник президента США Келліенн Конвей в інтерв'ю ABC News, пише The Independent.

Зазначимо, що більш ніж 209 тис. американців підписали петицію з вимогою до Трампа негайно оприлюднити повну податкову декларацію, щоб переконати громадян у відсутності конфлікту інтересів. Білий дім повинен відреагувати на петицію, якщо вона набирає 100 тис. підписів.

"Відповіддю Білого дому є те, що він не збирається оприлюднювати податкову декларацію", – заявила Конвей.

Ми сперечалися про це протягом усього виборчого процесу. Людей це не хвилювало. Вони голосували за нього. Він досяг цього дуже чітко. Більшість американців більше звертають увагу на те, як виглядатиме їхня податкова декларація, поки Трамп буде президентом, а не його декларація,

– додала вона.

Trump advisor Kellyanne Conway to @ThisWeekABC: Donald Trump "is not going to release his tax returns" https://t.co/l0htGgcvIy pic.twitter.com/5kGSpHf83K — ABC News (@ABC) 22 січня 2017 р.

Видання додає, що в січні, згідно з опитуванням Washington Post/ABC News, 74% американців, у тому числі 49% прихильників Трампа, хотіли б оприлюднення його декларації.

Читайте також: Трамп неочікувано висловився щодо протестів проти нього

Незадовго до інавгурації на своїй прес-конференції Трамп заявив журналістам, що "американців не цікавить" його декларація, тільки журналістам було не байдуже, тому що "він переміг".

Зазначимо, що у США немає закону, який вимагає від президента оприлюднювати декларацію, однак Трамп став першим президентом в історії, який був би настільки непрозорим щодо податків.

Він неодноразово заявляв, що "люди дуже мало дізнаються" з цього документа, але критики стверджують, що декларація показала б будь-які потенційні угоди з Росією, а також скільки податків Трамп насправді заплатив.

Окрім того, Трампа критикували за можливе порушення ним конституційної заборони на отримання подарунків від іноземних лідерів, у зв’язку з готельним бізнесом, де іноземці можуть переплачувати тисячі доларів за кімнату в надії отримати прихильні відносини з новим президентом.

Читайте також: У Сенаті спеціальним законом можуть заборонити Трампу знімати санкції з Росії

Видання зазначає, що перед виборами у новий готель Трампа навпроти Білого дому заселилася група іноземних лідерів, які зняли найдорожчі люкси.

Проте президент США замість того, щоб ліквідувати свої комерційні інвестиції і передати активи у сліпий траст, заявив, що передасть бізнес своїм старшим синам Дональду-молодшому та Еріку.

Стоси папок, які Трамп продемонстрував під час прес-конференції перед інавгурацією як доказ відходу від бізнесу, виявилися порожніми.