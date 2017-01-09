Трамп прийме рішення щодо "покарання" Росії одразу після інавгурації

Радник нового президента США Келліенн Конуей зазначила, що оскільки офіційно Дональд Трамп ще не є президентом, він не може приймати міри щодо кібератак з боку Росії.
Про це вона повідомила в ефірі NBC.
За словами радника, Трамп прийме рішення щодо втручання Росії в американські вибори після інавгурації, яка відбудеться 20 січня.
"Коли він стане президентом, після 20 січня, і зустрінеться зі своєю командою з безпеки і розвідки, він, як президент Трамп, прийме рішення про те, що робити (з кібератаками з боку Росії, – 24)", – заявила Келліенн Конуей.
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Нагадаємо, раніше з'явилась інформація, що новообраний президент США Дональд Трамп можливо прийме міри щодо кібератак Росії під час виборів.
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