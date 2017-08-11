Трамп продовжує сипати погрозами на адресу КНДР

Президент США Дональд Трамп прокоментував свої жорсткі висловлювання на адресу Північної Кореї. Так, американський лідер заявив, що його попередження на адресу КНДР щодо атаки "вогнем і люттю" могло бути недостатньо жорстким.

Про це Трамп заявив журналістам на відпочинку в гольф-клубі, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

За його словами, якщо КНДР зробить що-небудь США або їх союзникам, то Пхеньяну доведеться "дуже сильно понервувати". Трамп також назвав "неприйнятним" те, що Північна Корея продовжує робити.

Читайте також: Агресивна риторика США та КНДР лякає: експерти оцінили можливість початку ядерної війни

"Все станеться так, як вони (Пхеньян) навіть ніколи і подумати не могли. Народ Північної Кореї повинен проявляти обережність, інакше на нього чекають неймовірно великі неприємності", – зазначив президент США.

"Народ нашої країни і наші союзники перебувають у безпеці. Нас на 100% підтримує армія, нас підтримує кожен, і нас підтримує низка інших лідерів", – резюмував Трамп.

Нагадаємо, напередодні Дональд Трамп заявив, що КНДР зустрінеться з "вогнем і люттю", яких світ ще не бачив у випадку, якщо її розробки ядерної зброї загрожуватимуть США.