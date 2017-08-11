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ВОЙЦЕХ БАЛЧУН ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Трамп продовжує сипати погрозами на адресу КНДР

23:07, 10 серпня 347 Читать новость на русском
Трамп знову пригродив Північній Кореї
Трамп знову пригродив Північній Кореї / Getty Images

Президент США Дональд Трамп прокоментував свої жорсткі висловлювання на адресу Північної Кореї. Так, американський лідер заявив, що його попередження на адресу КНДР щодо атаки "вогнем і люттю" могло бути недостатньо жорстким.

Про це Трамп заявив журналістам на відпочинку в гольф-клубі, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

За його словами, якщо КНДР зробить що-небудь США або їх союзникам, то Пхеньяну доведеться "дуже сильно понервувати". Трамп також назвав "неприйнятним" те, що Північна Корея продовжує робити.

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"Все станеться так, як вони (Пхеньян) навіть ніколи і подумати не могли. Народ Північної Кореї повинен проявляти обережність, інакше на нього чекають неймовірно великі неприємності", – зазначив президент США.

"Народ нашої країни і наші союзники перебувають у безпеці. Нас на 100% підтримує армія, нас підтримує кожен, і нас підтримує низка інших лідерів", – резюмував Трамп.

Нагадаємо, напередодні Дональд Трамп заявив, що КНДР зустрінеться з "вогнем і люттю", яких світ ще не бачив у випадку, якщо її розробки ядерної зброї загрожуватимуть США.

Теги: Новини політики США Дональд Трамп КНДР
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