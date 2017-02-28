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ВІЙНА НА ДОНБАСІ НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ОСКАР-2017

Трамп прокоментував "Оскар-2017": Це було сумно

08:27, сьогодні 38 Читать новость на русском
Дональ Трамп
Дональ Трамп / Getty Images

Чинний президент США Дональд Трамп вважає, що цьогорічна церемонія вручення кінопремії "Оскар" була занадто зацикленою на політиці.

Таку заяву він зробив у коментарі ресурсу Breitbart.

"Думаю, вони аж занадто переймалися політичними питання, відтак не змогли зібратися в кінці. Це було трохи сумно. "Оскара" позбавили гламуру. Вечір не був схожим на гламурний. Я бував на "Оскарі". Цього разу не вистачало чогось особливого, і все аж до завершення було сумним", – наголосив очільник Білого дому.

Читайте також: Через Трампа номінанту на "Оскар" не дозволили приїхати на церемонію

Нагадаємо, завершення церемонії "Оскар-2017" відзначилося гучним скандалом – під час нагородження найкращого фільму року спочатку статуетку дали фільму "Ла-Ла Ленд", але виявилося, що насправді перемогла стрічка "Місячне сяйво".

Теги: США Політика Дональд Трамп Оскар-2017 Оскар Кіно Голлівуд
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