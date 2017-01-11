Трамп прокоментував скандал з повіями у Москві

Новообраний президент США Дональд Трамп різко відповів на звинувачення про розваги з повіями в готелі Ritz Carlton у Москві.

Про це він сказав під час першої прес-конференції після перемоги на виборах у США.

На запитання журналіста про звинувачення Трампа у розвагах з повіями у Москві новий глава США відповів, що попри свою популярність є дуже обережною людиною. І особливо приділяє цьому увагу під час виїздів за кордон.

Та що, справді хтось вірить в цю історію?

– звернувся до журналістів Трамп.

"Коли я виїжджаю з країни – мене оточують охоронці, мене оточують інші люди, я завжди їм говорив: "В будь-якому місці, якщо я їду з країни – будь ласка, будьте дуже обережні, тому що у ваших готельних номерах, не важливо де ви будете, там будуть камери, я не кажу про Росію конкретно, я відношу її звичайно до цієї категорії, але перш за все я думаю що у ваших готельних номерах і в якихось інших непередбачуваних місцях можуть бути дуже маленькі камери, ці сучасні технології, ви їх не побачите, ви навіть не будете знати, що вони там, тому будьте дуже обережні, інакше потім ви побачите себе по телевізору у новинах". І я кажу це людям завжди і завжди повторюю", – заявив Трамп.

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Він додав, що у Росії був кілька років тому. Він приїздив до Москви на конкурс "Міс Всесвіт", який, за словами Трампа, пройшов дуже успішно.

"І я говорив багатьом людям: "Будьте обережні, тому що ви не хочете побачити себе по телевізору, камери всюди". І знову-таки – не тільки в Росії, скрізь, всюди", – додав Дональд Трамп.

Нагадаємо, у ЗМІ з'явилась інформація про те, що Росія має на Трампа компромат сексуального характеру. Мовляв, у 2013 році у московський готель Дональд Трамп замовляв повій.