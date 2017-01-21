Трамп прошепотів на вушко Клінтон слова вдячності

Президент США Дональд Трамп підійшов до своєї суперниці на виборах Гілларі Клінтон і подякував за те, що вона прийшла на інавгураційний ланч.

Про це повідомляє Washington Post.

Гілларі Клінтон та її чоловік – екс-президент США Білл Клінтон – прибули після присяги Дональда Трампа на інавгураційний обід, і коли Трамп увійшов у зал Капітолію, він підійшов до Клінтонів і потиснувши руку Гілларі прошепотів їй: "Спасибі за те, що ти тут",

– повідомляє видання.

Ще раз про свою суперницю у виборчі гонці Трамп згадав опісля вечері. Він подякував подружжю Клінтонів за те, що вони відвідали цю частину церемонії. Президент США також попросив їх встати, після чого почав аплодувати і присутні також піднялися, щоб влаштувати овацію.

President Trump thanks the Clintons: "I was very honored when I heard that President Bill Clinton and Secretary Clinton were coming today" pic.twitter.com/B4OLYb0RVu — POLITICO (@politico) 20 січня 2017 р.

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Ми маємо довгих чотири роки надії на мир і процвітання. Ми всі хочемо одного і того ж. Ми всі хороші люди. Є республіканцем чи демократом – це не має значення, якщо ми збираємося зробити все це разом,

– заявив Трамп по завершенню інавгураційної вечері.