Трамп розкритикував можливості НАТО

Обраний президент США Дональд Трамп засумнівався у можливостях НАТО ефективно протистояти міжнародному тероризму.

Про це він заявив в інтерв'ю британському виданню The Times.

Я давно говорив, що у НАТО є проблеми,

– сказав Трамп.

Він назвав Альянс застарілим, мотивувавши свою позицію тим, що НАТО був заснований "багато років тому".

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Трамп вважає, що країни-учасниці не фінансують НАТО належним чином, і він не може ефективно боротися з міжнародним тероризмом. При цьому Трамп запевнив, що Альянс дуже важливий для нього.