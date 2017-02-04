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Трамп розмовляв із Тимошенко про Росію, – ЗМІ

14:17, сьогодні 36567 Читать новость на русском
Трамп розмовляв із Тимошенко про санкції щодо Росії
Трамп розмовляв із Тимошенко про санкції щодо Росії / Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявив лідеру ВО "Батьківщина" Юлії Тимошенко, що США не скасовуватимуть санкцій проти Росії та слідкуватимуть за конфліктом в Україні.

Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на представників команди Тимошенко, яка перебувала у Вашингтоні для участі у Національному молитовному сніданку.

За даними видання, Білий дім виступив із заявою, якою підтвердив, що була коротка розмова між Трампом та Тимошенко перед молитовним сніданком під час фотосесії у четвер, 2 лютого.

Зазначається, що при цьому "жодних формальних гарантій (щодо санкцій) не було дано", а США, як і раніше, стурбовані насильством у Східній Україні.

Видання посилається на заступника голови "Батьківщини" Григорія Немирю, який також перебував у Вашингтоні та підтвердив, що розмова була, але про те, що саме заявив Трамп, не повідомив.

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Тимошенко не робитиме ніяких подальших коментарів з поваги до приватної природи бесіди з Трампом,
– зазначив він.

Теги: Україна Дональд Трамп Новини Росії Політика США Юлія Тимошенко Санкції
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