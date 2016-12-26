Трамп скасує майже всі укази, які підписав Обама, – ЗМІ

Новообраний президент США Дональд Трамп після інавгурації 20 січня скасує до 70% указів, підписаних його попередником – Бараком Обамою.

Про це повідомив колишній спікер Палати представників Конгресу Ньют Гінгріч, який є довіреною особою Дональда Трампа, повідомляє Washington Times.

"Я вважаю, що президент Обама починає усвідомлювати, що його спадщина, подібна надувній ляльці, з якої просочується повітря, вона починає поступово здуватися", – вважає колишній спікер.

За його словами, Трамп анулює від 60% до 70% усіх указів, які підписував Обама.

Від відчаю він (Обама, – "24") біснується. Він робить серію кроків з метою відвернути Трампа, змусити його ліберальних союзників думати добре про демократів і ненавидіти республіканців,

– додав Гінгріч.

Він також висловив сподівання, що новому президенту з допомогою "кмітливих юристів" вдасться добитися відміни або відстрочення набрання чинності навіть тих указів свого попередника, які в силу об'єктивних обставин не підлягають перегляду або скасування.

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