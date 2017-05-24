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Трамп своїм візитом в ЄС може здійснити прорив щодо України, – екс-помічник Обами

07:01, сьогодні 3299 Читать новость на русском
Візит Трампа в ЄС зможе вирішити український конфлікт?
Візит Трампа в ЄС зможе вирішити український конфлікт? / wfdd.org

Дональд Трамп за час перебування на посаді президента США в основному ігнорував "українські питання", такі як незаконна анексія Криму Росією та військова агресія РФ на Донбасі. Проте ціна такого нехтування занадто висока.

Таку думку висловив колишній спеціальний помічник президента Барака Обами у справах національної безпеки Чарльз Купчан, пише британське видання Financial Times.

Як вважає Купчан, Дональду Трампу під час своєї першої міжнародної ділової подорожі, а особливо в Європу, потрібно мати у своєму розпорядженні чітку політику щодо України.

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За його словами, є п'ять вирішальних складових для дипломатичної угоди щодо України. "По-перше, Вашингтон повинен грати пряму роль у переговорах і реалізації Мінських угод", – вважає американський політолог. Першим кроком адміністрації Трампа у цьому напрямку має стати призначення спеціального представника на цих переговорах, додає експерт.

По-друге, Трамп повинен зобов'язатися зберігати санкції проти Росії, поки вона не виконає свої зобов'язання в рамках Мінських угод, а також переконати європейських партнерів робити те ж саме,
– йдеться далі.

"По-третє, Вашингтон і його європейські партнери повинні дати зрозуміти Росії, що вона мусить покінчити з насильством на Донбасі перед тим, як Україна надасть регіону автономію", – продовжує Купчан.

"По-четверте, за умови, що Москва виконає вимоги, український парламент повинен "просунутися" із необхідним згідно з Мінськими угодами законодавством, включаючи закони про вибори в Донбасі, регіональну автономію Донбасу після виборів і амністію для більшості сепаратистів", – пише екс-радник Обами.

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"По-п'яте, щодо Криму Захід повинен вдатися до компромісу: зберігати санкції проти Росії, пов'язані з півостровом, продовжувати визнавати незаконно анексовану територію частиною України, але одночасно і намагатися нормалізувати відносини з Москвою, якщо вона реалізує Мінські угоди", – зазначається у статті.

Прибувши до Європи з переконливим планом про вирішення конфлікту на сході України, Трамп, ймовірно, зможе зробити неможливе. Якщо він здійснить дипломатичний прорив щодо України, він відразу ж підготує підґрунття для бажаного поліпшення відносин з Москвою, просуваючи водночас трансатлантичну солідарність,
– підсумовує Купчан.

Нагадаємо, 19 травня президент США Дональд Трамп розпочав своє перше міжнародне турне, в рамках якого після Саудівської Аравії відвідає Ізраїль, Ватикан, Брюссель і візьме участь у саміті країн "Великої сімки" на Сицилії.

Теги: Мінські домовленості Політика Україна – Росія США Дональд Трамп Війна на Донбасі Європа Анексія Криму
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