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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ 8 БЕРЕЗНЯ

Трамп вдруге звинуватив Обаму в російській анексії Криму

16:05, сьогодні 772 Читать новость на русском
Трамп не припиняє сипати звинуваченнями на адресу Обами
Трамп не припиняє сипати звинуваченнями на адресу Обами / Getty Images

Президент США Дональд Трамп вдруге звинуватив Барака Обаму в тому, що саме він нібито дозволив Росії наростити кількість ракет і відібрати Крим.

Про це Трамп написав у своєму Twitter.

За вісім років, протягом яких Росія "наїжджала" на президента Обаму, вона ставала все сильнішою і сильнішою, відібрала Крим і додала собі ракет. Слабак!,
– мовиться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше Трамп уже натякав на провину Обами в тому, що Росія анексувала український Крим.

А днями Трамп звинуватив Обаму ще й у прослуховуванні його телефонів у жовтні 2016 року.

Теги: Політика Дональд Трамп Барак Обама США Анексія Криму Новини Росії
Джерело: 24 Канал
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