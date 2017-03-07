Трамп вдруге звинуватив Обаму в російській анексії Криму

Президент США Дональд Трамп вдруге звинуватив Барака Обаму в тому, що саме він нібито дозволив Росії наростити кількість ракет і відібрати Крим.
Про це Трамп написав у своєму Twitter.
За вісім років, протягом яких Росія "наїжджала" на президента Обаму, вона ставала все сильнішою і сильнішою, відібрала Крим і додала собі ракет. Слабак!,
– мовиться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше Трамп уже натякав на провину Обами в тому, що Росія анексувала український Крим.
А днями Трамп звинуватив Обаму ще й у прослуховуванні його телефонів у жовтні 2016 року.