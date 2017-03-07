Трамп вдруге звинуватив Обаму в російській анексії Криму

Президент США Дональд Трамп вдруге звинуватив Барака Обаму в тому, що саме він нібито дозволив Росії наростити кількість ракет і відібрати Крим.

Про це Трамп написав у своєму Twitter.

За вісім років, протягом яких Росія "наїжджала" на президента Обаму, вона ставала все сильнішою і сильнішою, відібрала Крим і додала собі ракет. Слабак!,

– мовиться у повідомленні.

For eight years Russia "ran over" President Obama, got stronger and stronger, picked-off Crimea and added missiles. Weak! @foxandfriends — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 березня 2017 р.

Нагадаємо, раніше Трамп уже натякав на провину Обами в тому, що Росія анексувала український Крим.



А днями Трамп звинуватив Обаму ще й у прослуховуванні його телефонів у жовтні 2016 року.