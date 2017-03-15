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БЛОКАДА ВОЛОДИМИР ПАРАСЮК ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРОБАЧЕННЯ-2017
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БЛОКАДА ВОЛОДИМИР ПАРАСЮК ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРОБАЧЕННЯ-2017

Трамп віддасть на благодійність свою річну зарплату

22:44, 14 березня 155 Читать новость на русском
Дональд Трамп
Дональд Трамп / inforesist.org

Майже півмільйона доларів Дональд Трамп віддасть у благодійний фонд при умові надання звіту за використані кошти.

Про таке рішення глави США повідомив речник Білого дому Шон Спайсер.

За розподілом і використанням коштів стежитимуть журналісти Білого дому.

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Нагадаємо, що раніше ЗМІ критикували Трампа за те, що він майже не жертвував на благодійність під час своєї багаторічної кар'єри в бізнесі. Проте американський лідер дотримав своєї передвиборчої обіцянки та відмовився від зарплати, залишивши собі встановлений мінімум – 1 долар.

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