Трамп віддасть на благодійність свою річну зарплату

Майже півмільйона доларів Дональд Трамп віддасть у благодійний фонд при умові надання звіту за використані кошти.

Про таке рішення глави США повідомив речник Білого дому Шон Спайсер.

За розподілом і використанням коштів стежитимуть журналісти Білого дому.

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Нагадаємо, що раніше ЗМІ критикували Трампа за те, що він майже не жертвував на благодійність під час своєї багаторічної кар'єри в бізнесі. Проте американський лідер дотримав своєї передвиборчої обіцянки та відмовився від зарплати, залишивши собі встановлений мінімум – 1 долар.