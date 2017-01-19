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Трамп використовує Twitter, бо не довіряє американським ЗМІ

08:18, сьогодні 264 Читать новость на русском
Дональд Трамп
Дональд Трамп / ria

Обраний президент США Дональд Трамп, який часто використовує мережу мікроблогів Twitter, заявив, що насправді не любить цей метод поширення своїх думок.

Але, вказав Трамп, він буде продовжувати використовувати Twitter кілька разів на день, щоб робити офіційні заяви, а також особисті коментарі, оскільки не довіряє засобам масової інформації. Про це пише "Радіо Свобода".

Я маю дуже нечесні засоби масової інформації, дуже нечесну пресу. І це мій єдиний спосіб, яким я можу протистояти,
– наголосив Трамп, який має понад 20 мільйонів читачів у мережі Twitter.

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Теги: Політика США Дональд Трамп ЗМІ Інтернет
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