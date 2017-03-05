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ВИБУХ НА ШАХТІ НА ЛЬВІВЩИНІ БЛОКАДА РОМАН НАСІРОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Трамп вимагає провести розслідування щодо Обами

19:31, сьогодні 389 Читать новость на русском
Дональд Трамп
Дональд Трамп / aktualnoe.net

Білий Дім закликав Конгрес перевірити, чи не перевищував Барак Обама своїх повноважень за час президентства. А саме чи не проводив незаконних розслідувань у період виборів 2016 року.

Про це заявив прес-секретар Білого дому Шон Спайсер, пише The New York Times.

Із таким закликом Дональд Трамп виступив на наступний день після того, як у своєму "Твіттері" звинуватив Барака Обаму у прослуховуванні свого телефону. Щоправда, жодних аргументів не навів.

Адміністрація Барака Обами обвинувачення відкинула. Мовляв, президент не має повноважень віддавати накази щодо прослуховувань.

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Теги: Політика США Дональд Трамп Барак Обама
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