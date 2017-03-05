Трамп вимагає провести розслідування щодо Обами

Білий Дім закликав Конгрес перевірити, чи не перевищував Барак Обама своїх повноважень за час президентства. А саме чи не проводив незаконних розслідувань у період виборів 2016 року.

Про це заявив прес-секретар Білого дому Шон Спайсер, пише The New York Times. Із таким закликом Дональд Трамп виступив на наступний день після того, як у своєму "Твіттері" звинуватив Барака Обаму у прослуховуванні свого телефону. Щоправда, жодних аргументів не навів. Адміністрація Барака Обами обвинувачення відкинула. Мовляв, президент не має повноважень віддавати накази щодо прослуховувань. Читайте також: Голосом та лицем Держдепу США стане ведуча улюбленого шоу Трампа