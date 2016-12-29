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Трамп висловився проти антиросійських санкцій

10:03, сьогодні 214189 Читать новость на русском
Дональд Трамп
Дональд Трамп / Getty Images

Новообраний президент США Дональд Трамп не має наміру вводити санкції щодо Росії за хакерські атаки на комп'ютерну систему Демократичної партії.

Про це повідомляє Німецька хвиля.

Нам краще подумати про те, що відбувається з нашим життям. Комп'ютери серйозно ускладнили наше життя. Вся комп'ютерна епоха перетворила нинішню ситуацію в таку, при якій ніхто не уявляє, що відбувається,
– сказав він, коментуючи можливість введення санкцій.

Трамп додав, що в США є безліч інших проблем, над якими варто подумати.

Але, боюся, у нас немає тієї безпеки, яка нам потрібна,
– сказав Трамп.

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Нагадаємо, адміністрація Барака Обами збирається 29 грудня оголосить про конкретні штрафні заходи проти РФ через її ймовірну причетність до хакерських атак під час передвиборної кампанії.

Теги: Політика США Вибори у США Новини Росії Дональд Трамп
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