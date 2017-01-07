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Трамп виступив за хороші стосунки з Росією

22:45, сьогодні 1267 Читать новость на русском
Дональд Трамп
Дональд Трамп / Getty Images

Новообраний президент США Дональд Трамп вважає, що США без допомоги Росії не зможуть вирішити важливі глобальні проблеми.

Про це він написав у своєму Twiter.

"Хороші стосунки з Росією – добре, не погана річ. Лише дурні та "придуркуваті" люди вважають, що погані стосунки з Росією – це добре", – зазначив політик.

За його словами, у світі існує багато проблем, які неможливо вирішити без допомоги Кремля.

"Коли я стану президентом, Росія поважатиме США більше, аніж вона це робить зараз. Обидві країни працюватимуть над вирішенням важливих глобальних проблем", – підкреслив Трамп.

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Нагадаємо, раніше 45-ий президент США Дональд Трамп визнав, що Росія стоїть за кібератаками під час президентських виборів.

Теги: Політика США Дональд Трамп Новини Росії
Джерело: 24 Канал
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