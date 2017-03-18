Трамп влаштував курйозний скандал з американським гуртом

Президент США Дональд Трамп вигнав музичний гурт One Direction з одного зі своїх готелів після того, як музиканти відмовилися зустрітися з його донькою.

Про це в інтерв’ю Rollacoaster розповів один з гурту Ліам Пейн, повідомляє Independent.

Як розповів музикант, Трамп зателефонував до кімнати хлопців із проханням, щоб вони зустрілися з однією з його доньок (Іванкою або Тіффані), проте в той час учасники гурту спали і менеджер відмовився будити їх.

"Трамп фактично вигнав нас зі свого готелю", – сказав Пейн.

Видання зазначило, що Трамп заявив, що не хоче бачити бойз-бенд у своєму готелі та навіть не дав їм піти через чорний хід.

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