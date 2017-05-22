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Трамп все більше схожий на абсолютного бовдура, – американські чиновники

20:41, сьогодні 678
Навіть прихильники Трампа піддають його нищівній критиці
Навіть прихильники Трампа піддають його нищівній критиці / Going Postal

Чиновникам адміністрації Трампа довелося відбиватися від незручних питань преси, які посипалися на них, коли президент США почав здійснювати своє перше світове турне.

Про це повідомляє The Daily Beast.

Після того, як були оприлюднені деталі розмови Дональда Трампа та російського дипломата Сергія Лаврова в Овальному кабінеті Білого дому, навіть працівники штабу лідера США не підбирали слів для характеристики "свого кандидата", йдеться у статті.

Читайте також: ЗМІ дізнались деталі розмови Трампа і Лаврова

"Якщо до Дональда Трампа застосують імпічмент, звинуватити в цьому можна тільки одну людину – Дональда Трампа", – сказали чиновники адміністрації для американського видання.

Промахи Трампа, у тому числі й у взаємодії із засобами масової інформації засмутили навіть давніх його прихильників, відзначають автори статті.

Кожного дня він стає все більше схожим на повного бовдура. Не уявляю, щоб Трамп пішов у відставку або отримав імпічмент, але зараз мені хочеться, аби він відростив мозок і став тим, ким видавав себе під час кампанії,
– констатував неназваний високопоставлений чиновник адміністрації, який раніше працював у штабі президента США.

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Теги: Політика США Дональд Трамп Сергій Лавров
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