Трамп заговорить: стала відома дата його першої прес-конференції

Новообраний президент США Дональд Трамп дасть першу прес-конференцію у новому році.

Першу велику прес-конференцію після обрання президентом США Дональд Трамп запланував провести через тиждень 11 січня.

Про це заявила радник Трампа Келліен Конвей, передає СNN.

Вона запевнила, що дата 11 січня була погоджена з Трампом. За майже два місяці після перемоги на президентських виборах Дональд Трамп ще жодного разу не збирав журналістів, а спілкувався переважно через Twitter та інтерв'ю.

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Раніше з’являлась інформація про те, що Трамп мав намір провести прес-конференцію у середині грудня, проте відклав її.

До слова, 44-й президент США Барак Обама свою прощальну промову виголосить 10 січня.