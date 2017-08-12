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ВОЙЦЕХ БАЛЧУН ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Трамп заговорив про можливу війну зі ще однією країною

08:08, сьогодні 2014 Читать новость на русском
США можуть розпочати війну з Венесуелою
США можуть розпочати війну з Венесуелою / Getty Images

В суботу, 12 серпня, президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон може прийняти рішення про застосування військової сили у конфлікті навколо Венесуели.

Про це повідомляє DW.

За словами Трампа, щодо Венесуели існує безліч можливостей, включаючи "військову, якщо це буде потрібно". Водночас американський лідер не пояснив детальніше, що сам мається на увазі. Адміністрація президента США поки не прокоментувала його заяву.

Читайте також: Війна США та КНДР – бути чи не бути?

Видання зазначає, що у Венесуелі протягом багатьох місяців триває боротьба за владу між урядом Ніколаса Мадуро та опозицією. З початку квітня у зіткненнях загинули не менше 125 людей.

Зазначимо, що раніше Білий дім говорив про жодні воєнні плани щодо Венесуели.

Теги: Новини політики США Дональд Трамп війна Венесуела
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