Трамп заговорив про можливу війну зі ще однією країною

В суботу, 12 серпня, президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон може прийняти рішення про застосування військової сили у конфлікті навколо Венесуели.

Про це повідомляє DW.

За словами Трампа, щодо Венесуели існує безліч можливостей, включаючи "військову, якщо це буде потрібно". Водночас американський лідер не пояснив детальніше, що сам мається на увазі. Адміністрація президента США поки не прокоментувала його заяву.

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Видання зазначає, що у Венесуелі протягом багатьох місяців триває боротьба за владу між урядом Ніколаса Мадуро та опозицією. З початку квітня у зіткненнях загинули не менше 125 людей.

Зазначимо, що раніше Білий дім говорив про жодні воєнні плани щодо Венесуели.