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Трамп закликав світ відмовитись від політкоректності

18:48, сьогодні 734 Читать новость на русском
Дональд Трамп
Дональд Трамп / Getty Images

Президент США Дональд Трамп закликав відмовитися від політкоректності і взятися за забезпечення безпеки людей.

Про це очільник США написав у Twitter опісля теракту в Лондоні.

"Якщо ми не порозумнішаємо, буде тільки гірше", – вважає Трамп.

Також він розкритикував міського голову Лондона Садика Хана, який заявив що немає причин для тривоги.

Слід зазначити, це вже третій теракт у Великобританії за останні три місяці. У березні подібний напад стався поблизу британського парламенту. Терорист на автомобілі влетів у натовп. Загинули п’ятеро осіб. Самого нападника застрелили поліцейські.

А 22 травня у Манчестері на концерті Аріани Гранде вибухнула бомба. Тоді загинули 22 людини. 59 були поранені. Серед постраждалих були діти.

Нагадаємо, в ніч на 4 червня на Лондонському мосту мікроавтобус скоїв наїзд на перехожих, водночас неподалік сталась різанина і ще один інцидент. Внаслідок нападу загинуло 7 осіб, ще півсотні отримали поранення.

Теги: Теракт у Лондоні Дональд Трамп Політика
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