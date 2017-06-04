Трамп закликав світ відмовитись від політкоректності

Президент США Дональд Трамп закликав відмовитися від політкоректності і взятися за забезпечення безпеки людей.

Про це очільник США написав у Twitter опісля теракту в Лондоні.

"Якщо ми не порозумнішаємо, буде тільки гірше", – вважає Трамп.

We must stop being politically correct and get down to the business of security for our people. If we don't get smart it will only get worse — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 червня 2017 р.

Також він розкритикував міського голову Лондона Садика Хана, який заявив що немає причин для тривоги.

Слід зазначити, це вже третій теракт у Великобританії за останні три місяці. У березні подібний напад стався поблизу британського парламенту. Терорист на автомобілі влетів у натовп. Загинули п’ятеро осіб. Самого нападника застрелили поліцейські.



А 22 травня у Манчестері на концерті Аріани Гранде вибухнула бомба. Тоді загинули 22 людини. 59 були поранені. Серед постраждалих були діти.



Нагадаємо, в ніч на 4 червня на Лондонському мосту мікроавтобус скоїв наїзд на перехожих, водночас неподалік сталась різанина і ще один інцидент. Внаслідок нападу загинуло 7 осіб, ще півсотні отримали поранення.