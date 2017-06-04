Трамп закликав світ відмовитись від політкоректності

Президент США Дональд Трамп закликав відмовитися від політкоректності і взятися за забезпечення безпеки людей.
Про це очільник США написав у Twitter опісля теракту в Лондоні.
"Якщо ми не порозумнішаємо, буде тільки гірше", – вважає Трамп.
Також він розкритикував міського голову Лондона Садика Хана, який заявив що немає причин для тривоги.
Слід зазначити, це вже третій теракт у Великобританії за останні три місяці. У березні подібний напад стався поблизу британського парламенту. Терорист на автомобілі влетів у натовп. Загинули п’ятеро осіб. Самого нападника застрелили поліцейські.
А 22 травня у Манчестері на концерті Аріани Гранде вибухнула бомба. Тоді загинули 22 людини. 59 були поранені. Серед постраждалих були діти.
Нагадаємо, в ніч на 4 червня на Лондонському мосту мікроавтобус скоїв наїзд на перехожих, водночас неподалік сталась різанина і ще один інцидент. Внаслідок нападу загинуло 7 осіб, ще півсотні отримали поранення.