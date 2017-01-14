Трамп заявив, що розвідка визнала компромат фальшивкою

Обраний президент США Дональд Трамп заявив, що американська розвідка визнала досьє з компроматом, нібито зібраним на нього російськими спецслужбами, фальшивкою.

Про це він написав у Twitter.

INTELLIGENCE INSIDERS NOW CLAIM THE TRUMP DOSSIER IS "A COMPLETE FRAUD!" @OANN — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 січня 2017 р.

Нагадаємо, на початку січня 2017 року іноземні ЗМІ оприлюднили інформацію, що Росія має компромат на Трампа, включно з відео сексуального характеру, які зняли, коли американець перебував у Москві.



Згодом Трамп на першій великій прес-конференції заявив, що вся ця інформація не відповідає дійсності. Крім того, російська влада також спростувала достовірність компромату.