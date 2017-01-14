Трамп заявив, що розвідка визнала компромат фальшивкою

Обраний президент США Дональд Трамп заявив, що американська розвідка визнала досьє з компроматом, нібито зібраним на нього російськими спецслужбами, фальшивкою.
Про це він написав у Twitter.
Нагадаємо, на початку січня 2017 року іноземні ЗМІ оприлюднили інформацію, що Росія має компромат на Трампа, включно з відео сексуального характеру, які зняли, коли американець перебував у Москві.
Згодом Трамп на першій великій прес-конференції заявив, що вся ця інформація не відповідає дійсності. Крім того, російська влада також спростувала достовірність компромату.
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