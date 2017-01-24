Трамп заявив, в якій сфері готовий співпрацювати з Росією

В адміністрації новообраного президента США Дональда Трампа дали зрозуміти, в якій сфері готові співпрацювати з будь-якою країною, навіть з Росією.

Про це заявив прес-секретар Білого дому Шон Спайсер під час брифінгу, відповідаючи на питання про спільну координацію дій між Росією та США операцій проти "Ісламської держави" у Сирії, повідомляє CBSNews.

У Трампа дали зрозуміти, що його адміністрація хотіла б співпрацювати з будь-якою країною, яка зацікавлена у розгромі "Ісламської держави" в Іраку і Сирії.

Водночас речник Білого дому наголосив, що така співпраця поки "тільки розвивається".

Нагадаємо, одним з перших указів, які Трамп підписав на посаді президента став указ щодо виходу США з торгівельної угоди про Транстихоокеанське партнерство.

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