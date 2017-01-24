01:47
24 січ 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
АНТОН ГЕРАЩЕНКО ДОНАЛЬД ТРАМП ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Ігри розуму по-саратовськи. Велике переселення пенсіонерів
Вєсті Кремля
22:05, 23 січня
Вєсті.UA. Гройсман розкрив аферу століття.
Вєсті.UA
21:11, 23 січня
Хто з нардепів-мільйонерів цинічно використовує державні гроші на житло
ЦРУ
21:45, 19 січня
Голос Америки. Перший робочий день Трампа у якості президента США
Голос Америки
00:57, сьогодні
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня 2016
Телеканал новин 24 Новини Міжнародні новини
АНТОН ГЕРАЩЕНКО ДОНАЛЬД ТРАМП ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Трамп заявив, в якій сфері готовий співпрацювати з Росією

00:41, сьогодні 1000 Читать новость на русском
Трамп готовий співпрацювати з Росією
Трамп готовий співпрацювати з Росією / Getty images

В адміністрації новообраного президента США Дональда Трампа дали зрозуміти, в якій сфері готові співпрацювати з будь-якою країною, навіть з Росією.

Про це заявив прес-секретар Білого дому Шон Спайсер під час брифінгу, відповідаючи на питання про спільну координацію дій між Росією та США операцій проти "Ісламської держави" у Сирії, повідомляє CBSNews.

У Трампа дали зрозуміти, що його адміністрація хотіла б співпрацювати з будь-якою країною, яка зацікавлена у розгромі "Ісламської держави" в Іраку і Сирії.

Водночас речник Білого дому наголосив, що така співпраця поки "тільки розвивається".

Нагадаємо, одним з перших указів, які Трамп підписав на посаді президента став указ щодо виходу США з торгівельної угоди про Транстихоокеанське партнерство.

Читайте також: У Пентагоні зробили заяву щодо поведінки Росії

Теги: США Дональд Трамп Новини Росії Ісламська держава Війна у Сирії Політика
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Язык оккупантов и защитников Украины – один язык: кто виноват в несчастьях
23 січня, 23:55 Язык оккупантов и защитников Украины – один язык: кто виноват в несчастьях
Ян Валетов 1 554
Українець став одним із головних у ПАРЄ, спроба держперевороту в Україні, – головне за добу
23 січня, 23:34 Українець став одним із головних у ПАРЄ, спроба держперевороту в Україні, – головне за добу
1070
Страх має великий курс: чому цифри в обмінниках не дивують, але застерігають
23 січня, 21:01 Страх має великий курс: чому цифри в обмінниках не дивують, але застерігають
1462
23 січня, 20:01 "Поганий хлопець, але наш поганий хлопець": хто вони, лідери українського Донбасу
Анна Косинська 4020
Тиждень на фронті: несподіване бажання терористів і незрозуміла тиша
23 січня, 19:09 Тиждень на фронті: несподіване бажання терористів і незрозуміла тиша
Повернись живим 2251
Путіну дали команду починати прощатися, – журналіст
 7 грудня 2016 , 16:02 6
Хокінг оголосив про настання найстрашнішого часу
 3 грудня 2016 , 07:41 70
Страховий пенсійний стаж поступово збільшуватиметься, – уряд
 20 січня , 15:03 2
Сімферополь, Україна, – Усик залишив особливий автограф у Гданську
 18 вересня 2016 , 14:55 19
Французькі друзі Путіна знову зібрались в анексований Крим
 24 липня 2016 , 20:24 5
Для українців в окупованому Криму приготували патріотичний сюрприз
23 серпня 2016 , 11:19
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук