Трамп здивував коментарем щодо скандалу з кібератаками з боку Росії

45-ий президент США Дональд Трамп визнав, що Росія стоїть за кібератаками на США.

Про це йдеться у спеціальній письмовій заяві, яку поширив офіс Трампа.

Та попри це Дональд Трамп не вважає, що кібератаки могли вплинули на результати президентських виборів.

"У той час як Росія, Китай, інші країни, груп і люди за межами США, послідовно намагаються зламати кібер-інфраструктури наших державних установ, підприємств та організацій, в тому числі Національного комітету демократів, не було абсолютно ніякого впливу на результат виборів", – заявив він.

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6 січня Барак Обама і Дональд Трамп заслухали звіти спецслужб, які стосувалися хакерської атаки Росії та її втручання у перебіг президентських виборів у США.



Зрештою, розвідка США повідомила, що Володимир Путін особисто віддав наказ втрутитись у вибори, аби допомогти Трампу.