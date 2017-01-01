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Трамп змінює словники: у Швеції офіційно ввели новий термін

16:32, сьогодні 1012 Читать новость на русском
Через Трампа у шведських словниках з'явилось нове слово
Через Трампа у шведських словниках з'явилось нове слово / Getty images

Через запальні виступи новообраного президента США Дональда Трампа у Швеції на державному рівні з’явилось нове слово.

Мова йде про слово "Trumpifiering", яке можна перекласти як "трампизація", пишуть французькі ЗМІ.

Члени спеціальної ради з питань мови, що працює при міністерстві культури Швеції, пояснили, що це слово означає "публічний виступ у такому стилі, мета якого висловитися, щоб бути поміченим, не думаючи про наслідки і факти".

Загалом шведська рада з питань мови схвалила 43 нових слова, які "народилися" в 2016 році.

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Теги: Дональд Трамп США Швеція
Джерело: Інтерфакс-Україна
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