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ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" НЕГОДА В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" НЕГОДА В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Трамп зробив гучні заяви першої миті президентства

19:23, сьогодні 800 Читать новость на русском
Дональд Трамп
Дональд Трамп / gettyimages.com

Новообраний президент США Дональда Трампа заявив, що американські можновладці досягали збагачення за рахунок простих американців і він готовий це припинити.

Про це він сказав під час своєї інавгураційної промови у Вашингтоні.

Сенс не в тому, яка партія контролює уряд, а в тому, що народ контролює уряд. 20 січня увійде в історію, як день, коли люди знову стали володарями країни. Ні чоловіки, ні жінки нашої країни не будуть забуті,
– додав він.

Він додав, що вашингтонський істеблішмент захищав свої інтереси на шкоду простим американцям і він обіцяє, що тепер все буде по-іншому.

Вашингтон процвітав, а народ не поділяв його багатства,
– зявив він.

Трамп звернувся також і до людей всього світу та американців.

Дорогі співвітчизники і люди всього світу, дякую вам. Ми, громадяни Америки, зараз об'єдналися і будемо разом визначати курс світу,
– сказав він.

Нагадаємо, у столиці США Вашингтоні в п'ятницю, 20 січня, почалася 58-я інавгураційна церемонія новообраного президента Дональда Трампа.

Теги: Політика Дональд Трамп
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