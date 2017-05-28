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Трампа не переконали: G7 роз’їхалася без важливої домовленості

17:00, сьогодні 829 Читать новость на русском
Трампу начхати на екологію
Трампу начхати на екологію / Фото з відкритих джерел

Країни G7 під час саміту в Італії не досягли згоди щодо дотримання Паризької угоди по клімату.

Про це повідомляє ВВС.

Це трапилося через позицію Президента США Дональда Трампа, решта ж шість країн-членів G7 – Британія, Канада, Франція, Німеччина, Італія та Японія – підтвердили свою готовність виконувати умови угоди. Натомість Трамп не пообіцяв виконувати зобов'язання, взяті при підписанні домовленостей.

"Я ухвалю остаточне рішення щодо Паризької угоди наступного тижня", – сказав Трамп.

Як зазначила канцлер Німеччини Ангела Меркель, на саміті склалася ситуація "шість проти одного".

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Нагадаємо, Паризька угода 2015 року затверджує зобов'язання сторін скоротити викиди вуглекислого газу в атмосферу, а також виділення до 2020 року країнам, що розвиваються, 100 мільярдів доларів на вирішення проблем екології.

Свої підписи під документом поставили представники більше 170 країн, зокрема США, Китаю, Росії, країн ЄС та України.

На частку США в минулому році припадало близько 14% світових викидів парникових газів.

Теги: Дональд Трамп екологія
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