Трамп-Рататуй і покемони: чудернацькі фото блогера

Користувач однієї з соцмереж, підписаний як francoisdourlen, майже щодня публікує кумедні фото, якими захоплюються тисячі шанувальників.
Один з користувачів мережі Instagam створив простий і водночас дуже цікавий фотопроект. Фотографуючи різні місця на свій телефон, він допрацьовує їх, вставляючи на нього свій же телефон із зображеннями всім відомих героїв поп-культури.
В результаті виходять дуже цікаві фото, які посилаються або на сучасні події в світі, або змушують трохи поностальгувати за часами "Міцного Горішка", "Титаніка" або "Термінатора". На фотографіях також є багато героїв коміксів, різних політиків та героїв мульфільмів.
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