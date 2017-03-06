16:33
6 бер 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
РОМАН НАСІРОВ БЛОКАДА ВІЙНА НА ДОНБАСІ СУД УКРАЇНА - РОСІЯ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Чому
Вєсті Кремля
19:51, 4 березня
Вєсті.UA. Жир. Туалетна таємниця Ляшка.
Вєсті.UA
23:08, 4 березня
Квартирні афери: як вберегтись від шахрайства
ЦРУ
08:17, 3 березня
Випуск новин за 15:00: Судова відмова Царевич. Зняття арешту з мільйонів Януковича
Випуск новин
15:45, сьогодні
Про статус окупованого Донбасу та невизначену більшість у Раді, – відверте інтерв’ю з Мустафою Найємом
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:16, 3 березня
Телеканал новин 24 Новини Курйози
РОМАН НАСІРОВ БЛОКАДА ВІЙНА НА ДОНБАСІ СУД УКРАЇНА - РОСІЯ

Трамп-Рататуй і покемони: чудернацькі фото блогера

14:57, сьогодні 531 Читать новость на русском
Знімок з фентезійного серіалу
Знімок з фентезійного серіалу "Гра Престолів" / Instagam/ @francoisdourlen

Користувач однієї з соцмереж, підписаний як francoisdourlen, майже щодня публікує кумедні фото, якими захоплюються тисячі шанувальників.

Один з користувачів мережі Instagam створив простий і водночас дуже цікавий фотопроект. Фотографуючи різні місця на свій телефон, він допрацьовує їх, вставляючи на нього свій же телефон із зображеннями всім відомих героїв поп-культури.

В результаті виходять дуже цікаві фото, які посилаються або на сучасні події в світі, або змушують трохи поностальгувати за часами "Міцного Горішка", "Титаніка" або "Термінатора". На фотографіях також є багато героїв коміксів, різних політиків та героїв мульфільмів.

#trump #ratatouille #disney #photodujour #photooftheday #instagram #instadaily #photodefrancois #francoisdourlen

Допис, поширений Les Photos De Francois (@francoisdourlen)

#dragonball #dragonballz #goku #sangoku #olympics #photodujour #photooftheday #instagram #instadaily #?

Допис, поширений Les Photos De Francois (@francoisdourlen)

#vendredi #friday #endoftheweek #mulan #disney #?

Допис, поширений Les Photos De Francois (@francoisdourlen)

#thesimpsons #photodujour #photooftheday #pinkcar #instagram #instadaily #car #?

Допис, поширений Les Photos De Francois (@francoisdourlen)

#monday #lundi #escalators #disney #lahaut #up @disneyfr #photodujour #photooftheday #instagram #instadaily

Допис, поширений Les Photos De Francois (@francoisdourlen)

#instadaily #instagram #mario #mariobros #plombier #plumber #photodujour #photography #photooftheday #nintendo @nintendo @nintendofr @nintendouk

Допис, поширений Les Photos De Francois (@francoisdourlen)

#photodujour #photooftheday #instagram #instadaily #dragonball #dragonballz #gohan #?

Допис, поширений Les Photos De Francois (@francoisdourlen)

#photooftheday #photodujour #instadaily #arcdetriomphe #paris #starwars #disney #paperboyo #?

Допис, поширений Les Photos De Francois (@francoisdourlen)

#photooftheday #photodujour #pulpfiction #duckhunt #nintendo #nes #?

Допис, поширений Les Photos De Francois (@francoisdourlen)

#? #photodujour #picoftheday #marvel #hulk #avengers #disney (hrjoe)

Допис, поширений Les Photos De Francois (@francoisdourlen)

#bestofday #picoftheday #photodujour #harrypotter #?

Допис, поширений Les Photos De Francois (@francoisdourlen)

Читайте також: Міжнародний престижний фотоконкурс опублікував найкращі кадри зі всього світу

Теги: LifeStyle Курйози Інтернет
Джерело: 24 канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
сьогодні, 15:03 "Народні суди" – ось що чекає на українських політиків
Ігор Тихолаз 1590
Если бы Геракл оказался Насировым: интерпретация мифа от российского публициста
сьогодні, 12:55 Если бы Геракл оказался Насировым: интерпретация мифа от российского публициста
Павло Шехтман 804
Знаете, что такое новый Майдан, или еще точнее – продолжение Майдана?
сьогодні, 11:02 Знаете, что такое новый Майдан, или еще точнее – продолжение Майдана?
Сергій Гайдай 2171
Оригінальні привітання з 8 березня
сьогодні, 10:02 Оригінальні привітання з 8 березня
Анастасія Ковач-Петрушенко 1833
Руські приречені, або Чому нас голими руками не взяти
сьогодні, 07:40 Руські приречені, або Чому нас голими руками не взяти
Дід Панас 4015
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук