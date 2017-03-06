Трамп-Рататуй і покемони: чудернацькі фото блогера

Користувач однієї з соцмереж, підписаний як francoisdourlen, майже щодня публікує кумедні фото, якими захоплюються тисячі шанувальників.

Один з користувачів мережі Instagam створив простий і водночас дуже цікавий фотопроект. Фотографуючи різні місця на свій телефон, він допрацьовує їх, вставляючи на нього свій же телефон із зображеннями всім відомих героїв поп-культури.

В результаті виходять дуже цікаві фото, які посилаються або на сучасні події в світі, або змушують трохи поностальгувати за часами "Міцного Горішка", "Титаніка" або "Термінатора". На фотографіях також є багато героїв коміксів, різних політиків та героїв мульфільмів.

#vendredi #friday #endoftheweek #mulan #disney #? Допис, поширений Les Photos De Francois (@francoisdourlen) Лют 24, 2017 о 4:19 PST

#thesimpsons #photodujour #photooftheday #pinkcar #instagram #instadaily #car #? Допис, поширений Les Photos De Francois (@francoisdourlen) Лют 22, 2017 о 8:06 PST

#photodujour #photooftheday #instagram #instadaily #dragonball #dragonballz #gohan #? Допис, поширений Les Photos De Francois (@francoisdourlen) Лют 1, 2017 о 3:00 PST

#photooftheday #photodujour #pulpfiction #duckhunt #nintendo #nes #? Допис, поширений Les Photos De Francois (@francoisdourlen) Лис 28, 2016 о 8:57 PST

#? #photodujour #picoftheday #marvel #hulk #avengers #disney (hrjoe) Допис, поширений Les Photos De Francois (@francoisdourlen) Жов 6, 2016 о 6:58 PDT

#bestofday #picoftheday #photodujour #harrypotter #? Допис, поширений Les Photos De Francois (@francoisdourlen) Сер 16, 2016 о 9:17 PDT

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