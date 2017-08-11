Трампу двічі на день готують позитивні новинні дайджести про нього самого, – ЗМІ

В адміністрації президента США Дональда Трампа співробітники двічі на день готують для голови Білого дому підбірку позитивних новин про нього.

Про це виданню Vice розповіли три джерела в Білому домі, передає "Медуза".

На 20-25 сторінках мають міститися схвальні відгуки про Трампа – скріншоти "позитивних" титрів на телебаченні, захоплені твіти, розшифровки телеінтерв'ю, в яких Трамп хвалиться успіхами тощо. Також у щоденних звітах нерідко можна знайти зображення, де американський президент "виглядає могутнім".

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Співробітники Національного комітету Республіканської партії США готують дайджест двічі на день – на 9:30 ранку і до 16:30. А роботу свою розпочинають о 6 ранку, проглядаючи ранкові шоу на телеканалах CNN, MSNBC і Fox News та ретельно вивчаючи інтернет-контент та газети.

Крім повноцінних звітів, працівники комітету щопівгодини надсилають в Білий дім електронні листи зі скріншотами титрів на телебаченні, новинами і розшифровками інтерв'ю.

У тому, що Білий дім моніторить, як ЗМІ висвітлюють дії глави держави, немає нічого дивного. Це відбувалося і раніше. Але для Трампа з усіх матеріалів відбирають найпозитивніші,

– зазначили у виданні.

Як повідомив один зі співробітників Білого дому, в службі по зв'язках з громадськістю постійно вимагали, аби добірка новин для Трампа була якомога "більш позитивною". Через це у Білому домі "позитивну папку" називають "пропагандою".

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Проте після відставки глави апарату Білого дому Райнса Прібуса і прес-секретаря Шона Спайсера у липні цього року, підбірки стали виходити рідше. Адже саме вони були ініціаторами добірки схвальних відгуків про Трампа. Тепер папку готують після публічних виступів президента.