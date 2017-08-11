06:15
11 серп 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВОЙЦЕХ БАЛЧУН ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Німб для Собчак. Гендерна рівність штанів
Вєсті Кремля
21:58, 10 серпня
Вєсті.UA. Нові вершини Наді. Є
Вєсті.UA
20:39, 10 серпня
Схеми галицьких баронів: як Дубневичі роками
ЦРУ
14:23, 29 липня
Випуск новин за 22:00: Суд над Януковичем. Арешт майна судді Вовка
Випуск новин
22:52, 10 серпня
Про гучні корупційні справи депутатів та роботу комітету – інтерв'ю з Павлом Пинзеником
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:51, 11 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ВОЙЦЕХ БАЛЧУН ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Трампу двічі на день готують позитивні новинні дайджести про нього самого, – ЗМІ

05:35, сьогодні 101 Читать новость на русском
Колаж із Дональдом Трампом
Колаж із Дональдом Трампом / vice.com

В адміністрації президента США Дональда Трампа співробітники двічі на день готують для голови Білого дому підбірку позитивних новин про нього.

Про це виданню Vice розповіли три джерела в Білому домі, передає "Медуза".

На 20-25 сторінках мають міститися схвальні відгуки про Трампа – скріншоти "позитивних" титрів на телебаченні, захоплені твіти, розшифровки телеінтерв'ю, в яких Трамп хвалиться успіхами тощо. Також у щоденних звітах нерідко можна знайти зображення, де американський президент "виглядає могутнім".

Читайте також: Стівен Кінг знову написав дошкульний твіт про Дональда Трампа

Співробітники Національного комітету Республіканської партії США готують дайджест двічі на день – на 9:30 ранку і до 16:30. А роботу свою розпочинають о 6 ранку, проглядаючи ранкові шоу на телеканалах CNN, MSNBC і Fox News та ретельно вивчаючи інтернет-контент та газети.

Крім повноцінних звітів, працівники комітету щопівгодини надсилають в Білий дім електронні листи зі скріншотами титрів на телебаченні, новинами і розшифровками інтерв'ю.

У тому, що Білий дім моніторить, як ЗМІ висвітлюють дії глави держави, немає нічого дивного. Це відбувалося і раніше. Але для Трампа з усіх матеріалів відбирають найпозитивніші,
– зазначили у виданні.

Як повідомив один зі співробітників Білого дому, в службі по зв'язках з громадськістю постійно вимагали, аби добірка новин для Трампа була якомога "більш позитивною". Через це у Білому домі "позитивну папку" називають "пропагандою".

Читайте також: Трампу до Білого дому принесли гігантську курку: фото

Проте після відставки глави апарату Білого дому Райнса Прібуса і прес-секретаря Шона Спайсера у липні цього року, підбірки стали виходити рідше. Адже саме вони були ініціаторами добірки схвальних відгуків про Трампа. Тепер папку готують після публічних виступів президента.

Теги: Новини політики США Дональд Трамп
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Яка справжня кількість покараних корупціонерів
10 серпня, 23:00 Яка справжня кількість покараних корупціонерів
300
Головні новини 10 серпня: нова загроза від Росії, похорон Бережної, перепалка США та КНДР
10 серпня, 22:17 Головні новини 10 серпня: нова загроза від Росії, похорон Бережної, перепалка США та КНДР
2478
Большая игра Путина: что означает визит в Абхазию?
10 серпня, 22:00 Большая игра Путина: что означает визит в Абхазию?
Олексій Нікольський 1538
Науковець: в Україні підтримують імідж націоналіста, як людини не дуже розумної і агресивної
10 серпня, 21:05 Науковець: в Україні підтримують імідж націоналіста, як людини не дуже розумної і агресивної
Євгенія Мазур 1116
Прихід 4G в Україну: що потрібно для швидкого інтернету
10 серпня, 20:01 Прихід 4G в Україну: що потрібно для швидкого інтернету
Яніна Ткачук 3057
Виглядало, як кінець світу. Потужний ураган пронісся Москвою, багато загиблих
 29 травня , 17:29
Біля Кремля встановлено барикади: Росія почала мітинги
 12 червня , 08:32
В Україні вируватиме негода: перелік областей
 30 травня , 18:48
Як вивчати англійську самостійно: ефективні поради та ресурси
 29 травня , 19:00
Як політики реагували на рішення щодо безвізу: Яценюк у шоці, Гройсман думає про своє
6 квітня , 15:22
Ми перекриємо всі дороги, – координатор блокади Донбасу розповів про подальші плани
 13 лютого , 20:02
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук