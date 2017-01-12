ТРАМПування Росією: про компромат на президента США і його наслідки

До інавгурації Дональда Трампа залишився ще тиждень, а навколо нього вже розгорілося кілька гучних скандалів. Зокрема, про наявність у російських спецслужб компрометуючої інформації про особисте життя і фінансову діяльність новообраного президента США. Наскільки правдивою може бути оприлюднена інформація і чим закінчиться історія – в матеріалі сайту "24".

Компромат з пікантними подробицями

Компромат на Дональда Трампа з’явився – за "дивним" збігом – за тиждень до його інавгурації, яка відбудеться 20 січня і напередодні його першої прес-конференції. Як відомо, телеканал CNN, посилаючись на джерела, повідомив, що у Росії є компрометуюча інформація про особисте життя і фінансову діяльність Трампа. Ці твердження базувалися на доповіді колишнього британського розвідника про вплив і втручання Росії у президентські вибори в США у 2016 році.

Крім того, видання Buzzfeed опублікувало 35-сторінкову доповідь з нібито зібраним російськими спецслужбами компроматом на обраного президента США Дональда Трампа. Посилаючись на колишнього співробітника російських спецслужб, який був інформатором британського розвідника, автори доповіді повідомили, що в 2013 році під час перебування Дональда Трампа в Росії ФСБ прослуховувало його номер у готелі Ritz Carlton і зафіксувало, як відомий бізнесмен нібито запрошував повій.



Інцидент імовірно стався під час відвідування Трампом конкурсу "Міс Всесвіт" у Росії

За даними розвідника, Москва збирала компромати на обох кандидатів у президенти США – Гіларі Клінтон і Дональда Трампа. Нагадаємо, що Гіларі Клінтон під час президентських перегонів зайняла жорстку позицію щодо Росії. За тиждень до виборів організація WikiLeaks оприлюднила компромат на неї. Як пізніше стало відомо, витік інформації стався через хакерські атаки російських спецслужб серверу Демократичної партії США.

Читайте також: Розумійте, як хочете. Найцікавіше з "компромату" на Трампа

Трамп, хоча не відразу, але офіційно визнав доповідь спецслужб США, в якій вони погоджуються, що вище керівництво Росії причетне до спроб змінити результат виборів у США. Однак компромат на себе назвав фейком і політичним полюванням на відьом.

При цьому обраний президент США у Twitter написав, що його противники на виборах поширюють фальшиві новини з метою принизити значення його перемоги. За його словами, американські спецслужби не мали допустити оприлюднення цієї фальшивої новини.

Останній постріл у мене. Ми що, живемо в нацистській Німеччині?

– запитав Трамп.

В Росії також заявили, що не володіють компроматом проти президента США.

Прецедент з довготривалими наслідками

США не пам’ятають випадку, коли новий очільник Білого дому ще до інавгурації опинявся би в центрі досить неприємного скандалу інтимного характеру. Чутки про поки що недоведений компромат навіть спричинили появу думок щодо можливого імпічменту новообраного президента. Як відомо, свого часу 42-й президент США Білл Клінтон ледь не позбувся своєї посади саме через секс-скандал.

Втім, наразі експерти вважають це малоймовірним. За словами політтехнолога Тараса Березовця, імпічмент Трампа вкрай малоймовірний.

Реальною підставою для початку процедури можуть стати тільки доведені факти співпраці команди Трампа з росіянами (незважаючи на доповідь в Buzzfeed, поки це виглядає малопереконливим),

– написав на своїй сторінці у Facebook Березовець.

На думку директора Центру суспільних відносин Євгена Магди, компромат напередодні першої прес-конференції Трампа не загнав його в прокрустове ложе. Дональд Трамп – висуванець республіканців, які контролюють обидві палати конгресу. І він у свої перші сто днів роботи зосередиться на внутрішній, а не зовнішній політиці.

За словами політичного експерта Сергія Постоловського, наскільки правдива інформація про Трампа, невідомо. Хоча, вочевидь, певна доля правди в цьому є.

Але основний момент – незалежно від того правдива чи ні ця інформація, безпосередньо чи опосередковано Росія впливала на результат виборів у США, Москві вдалося досягти тактичної мети – створення конфліктної ситуації всередині США. Наразі ми бачимо зростаючі протиріччя між Трампом і Конгресом і його протистояння з американською розвідувальною спільнотою. Це впливатиме і на внутрішню, і на зовнішню політику США,

– зазначив Постоловський.

Фактично Трамп, як зауважує політолог, потрапив у такі собі ножиці: з однієї сторони на нього може тиснути Росія, щоб досягнути своїх геополітичних цілей. Але політика Трампа щодо зближення з Росією може викликати спротив владних кіл США. Йому потрібно буде вибирати: або йти у фарватері політики США, або стати вже зовсім зрадником і піти на поступки Путіну.



Про імпічмент Трампа говорити рано, але Клінтон через Лєвінскі мало не позбувся президентства

За словами Тараса Березовця, сьогодні головна небезпека для Трампа полягає в тому, що він може глибоко загрузнути в наслідках скандалу, що істотно ускладнить процес формування нового уряду і призведе до втрати його підтримки в Конгресі. Однією з перших жертв скандалу, на його думку, може стати радник Трампа Картер Пейдж, якого підозрюють у контактах з Ігорем Сечіним (президент "Роснафти") і Ігорем Дівейкіним (соратник Путіна).

В той же час спостерігачі схиляються до думки, що Дональд Трамп все ж не буде після цього скандалу поспішати зближуватися з Росією. Як зауважив голова правління Центру соціологічних та політологічних досліджень "Соціовимір" Сергій Таран, доводити фейковість чи нефейковість наявність в Росії компромату доведеться самому Трампу.

Це будуть його перші кроки у міжнародній політиці. Навряд чи вони тепер будуть аж надто проросійські, як багато кому здавалося ще кілька тижнів тому. Звичайно, надто великого оптимізму плекати не варто. Але шанси уникнути геополітичного апокаліпсису з’явилися,

– написав у Facebook Таран.

Україні необхідно показати свою значимість

Дональд Трамп дійсно трохи змінив свою риторику щодо Росії, хоча, судячи з його першої прес-конференції, поки що не відмовився від перегляду відносин з Москвою. Зокрема, коментуючи інформацію про те, що Росія намагалася вплинути на хід виборів у США на його користь, новий президент заявив: якщо він подобається Путіну, то це, швидше, плюс, а не мінус.

Якщо Путіну подобається Дональд Трамп, то я вважаю це активом, а не пасивом, тому що у нас жахливі відносини з Росією, і Росія може дійсно допомагати нам боротися з "Ісламською державою". Я не знаю, як у мене будуть складатися відносини з Путіним, сподіваюся, що добре. У всякому разі, треба дати шанс,

– сказав він.

З іншого боку, як зауважує Сергій Постоловський, говорячи про майбутні зовнішньополітичні кроки Трампа щодо Росії, необхідно звернути увагу на нещодавні заяви в Сенаті майбутнього Держсекретаря США Рекса Тіллерсона, якого вважали проросійським. Виступаючи перед сенаторами, він заявив, що в 2014 році, після анексії Криму і початку військової агресії Росії проти України, адміністрація Барака Обами не надала належної військової допомоги Києву.

Тіллерсон розуміє, що політика умиротворення не дієва у відносинах з Російською Федерацією. Між рядків цієї заяви можна прочитати, що на силу треба відповідати так само. Його ключовий меседж щодо Криму дає сподівання, що нова адміністрація, навіть при великому бажанні Трампа, не буде миритися з Путіним за рахунок національних інтересів України,

– заявив політолог.

Крім того, Тіллерсон не виключив надання Україні летальної зброї.



Скандал не дозволить Трампу швидко зблизитися з Путіним. І це шанс для України

За словами екс-міністра зовнішніх справ України Володимира Огризка, після всіх подій Трамп уникає питання про зняття санкцій проти Росії.

Американська система прийняття зовнішньополітичних рішень – це не цар у Росії, який милує або карає. Те, що змінив риторику і кандидат на посаду Держсекретаря, і сам Трамп, говорить про те, що кардинальних змін в політиці США відносно Росії не буде. Це шанс для української зовнішньої політики,

– вважає екс-міністр.

На думку Тараса Березовця, занадто швидке зближення з Путіним у світлі скандалу виглядає малоймовірним, що підтверджує і виступ кандидата на пост Держсекретаря Рекса Тіллерсона, де він дистанціювався від Росії.

"У будь-якому випадку, Трамп отримав гучний скандал ще до початку терміну в Білому домі, що змушує уважно придивитися до віце-президента Майка Пенса, який в разі форс-мажору виконуватиме обов'язки президента", – зазначає експерт.

Водночас, як говорить Євген Магда, Україна не перебуватиме у фокусі першочергових інтересів Трампа. Але Україні в зовнішньополітичній риториці варто відмовитися від тези, що ми є найбільшою європейською проблемою.

Ми – не місце проблеми, а місце можливостей. Ми мусимо показати США, що для них Україна – місце інтересу, важливий стратегічний партнер,

– підкреслив політолог.

Сергій Постоловський також переконаний: Україні треба запропонувати і пояснити новій адміністрації Трампа, чому вони мають продовжувати з нами відносини, чому наша держава повинна ставати більш ефективними стратегічним партнером для США.

Україні необхідно ставати більш активним гравцем на міжнародній арені і скористатися будь-якою можливістю, щоб заявити про себе як надійного стратегічного партнера, який чітко виконує свої зобов’язання. Після приходу в Білий дім нового президента потрібно не упустити цей шанс, щоб налагодити тісні і стабільні стосунки з США. Інакше Україна рано чи пізно повернеться, і надовго, в геополітичну орбіту Росії.

Читайте також: США vs Росія: перезавантаження чи холодна війна?