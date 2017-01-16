Трансляція скандальної передачі з окупантами на СТБ зацікавила Нацраду з питань телебачення

Національна рада з питань телебачення та радіомовлення розгляне питання з трансляцією на телеканалі СТБ російської передачі "Битва екстрасенсів" за участі російських військових, які воювали на Донбасі.

Про це повідомляється на офіційному сайті Нацради. Щодо факту трансляції зазначеної передачі, відповідним підрозділам регуляторного органу було дано доручення провести моніторинг та запис програми, щоби ці матеріали розглянути на засіданні. Ефір телеканалу СТБ записано. На трансляцію цієї передачі також активно відреагувала глядацька аудиторія і медіа-спільнота, висловлюючи своє обурення та закликаючи регуляторний орган до адекватного реагування. На черговому засіданні Національна рада винесе це питання на розгляд з голосу й ухвалить рішення відповідно до чинного законодавства,

– йдеться в повідомлені. Нагадаємо, в ефірі телеканалу СТБ вийшло шоу "Битва екстрасенсів" за участю російського військового, який воював на Донбасі. Згодом на каналі відреагували на цю ситуацію.



Слід зазначити, що це не вперше, коли телеканал СТБ виявляється замішаним у скандалі, пов’язаним з Росією. Раніше популярна ведуча з цього телеканалу зустріла Новий рік з Путіним і росіянами, що викликало обурення в українців.

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