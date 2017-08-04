Транспортний колапс: європейські авіаперевізники попереджають про черги в аеропортах

Європейські аеропорти потопають у чергах: авіакомпанії попереджують своїх пасажирів, щоб вони завчасно прибули на летовища.

Про це повідомляє ВВС.

Усе через запровадження Євросоюзом посиленого контролю на кордонах. Такий крок став відповіддю на низку терактів у Європі за останні два роки.

Нові вимоги діють з минулого тижня і стосуються як людей з-за меж ЄС, так і громадян країн-членів Союзу. Про затримки в аеропортах попереджають і провідні авіаперевізники.

Passport control queue at the Bordeaux airport... think I'll be here a while pic.twitter.com/gjoU4NOhhh — Lindsay ? (@thevegantwist) 3 серпня 2017 р.

Авіакомпанія Easyjet попросила клієнтів враховувати додатковий час, щоб вчасно потрапити на рейс.

Представник ірландського лоукостеру Ryanair рекомендує приїжджати за три години до вильоту. У компанії запевняють, що вони працюють у звичному режимі, а причина затримок полягає у роботі Європейських органів прикордонного контролю.

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В асоціації авіаліній Airlines повідомили, що черги очікуються у аеропортах Мальорки, Малаги, Лісабона, Ліона, Брюсселя, Мілана та Парижа.

Там окрім посилених заходів безпеки, розпочався ще й страйк працівників летовища. Триватиме він кілька днів.