Транспортний колапс: європейські авіаперевізники попереджають про черги в аеропортах

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Європейські аеропорти потопають у чергах: авіакомпанії попереджують своїх пасажирів, щоб вони завчасно прибули на летовища.
Про це повідомляє ВВС.
Усе через запровадження Євросоюзом посиленого контролю на кордонах. Такий крок став відповіддю на низку терактів у Європі за останні два роки.
Нові вимоги діють з минулого тижня і стосуються як людей з-за меж ЄС, так і громадян країн-членів Союзу. Про затримки в аеропортах попереджають і провідні авіаперевізники.
Авіакомпанія Easyjet попросила клієнтів враховувати додатковий час, щоб вчасно потрапити на рейс.
Представник ірландського лоукостеру Ryanair рекомендує приїжджати за три години до вильоту. У компанії запевняють, що вони працюють у звичному режимі, а причина затримок полягає у роботі Європейських органів прикордонного контролю.
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В асоціації авіаліній Airlines повідомили, що черги очікуються у аеропортах Мальорки, Малаги, Лісабона, Ліона, Брюсселя, Мілана та Парижа.
Там окрім посилених заходів безпеки, розпочався ще й страйк працівників летовища. Триватиме він кілька днів.